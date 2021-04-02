現場直擊／太魯閣號出軌死傷擴大 最新救援畫面曝光

快訊／太魯閣號花蓮出軌！疑「工程車掉下」車廂嚴重變形卡隧道 逾35人死

消防現場救援統計，第7、8節車廂死傷慘重。（王志偉攝影）

台鐵408次太魯閣號今(2日)上午9點28分於崇德至和仁間東線（k51+250）因邊坡工程車滑落，導致列車直接撞上出軌事故，其中包括車頭第8車廂以及後方第7車廂狀況最慘，目前第8節至少已發現10人沒生命跡象人、第8節尋獲20人無生命跡象。目前該列車袁姓司機員也已被發現，證實已經身亡，據了解，袁姓司機相當年輕，且剛新婚。

台鐵企業工會理事長陳世杰表示，袁姓司機員才剛新婚，隸屬於台北機務段，而且有一個小孩年齡還很小。此外，助理司機與列車長則是受傷。

針對工程車滑落砸中列車一事，台鐵局表示，據了解應是工程車沒有停好，停在工地的斜坡上，才溜下斜坡撞上太魯閣號，且照理來說，工程車在沒有工程時，不應停在斜坡上，因為工地幾乎都是山區，停在斜坡上會有風險，施工時也會確認設備，保證不會移動，現在沒有施工時，應停在平坦的地方。

據了解，這班列車乘客包含站票約近500人，目前至少36人無失命跡象，目前仍受困72人。

現場可見，由於有多節車廂卡在隧道內，因此搜救人員紛紛進入隧道內協助疏散旅客，有部分旅客從車頂上驚險逃出隧道，接著再由在隧道外的警消人員一個個將旅客接至地面上，相當驚險。目前已造成至少36人沒生命跡象的重大死傷。

在最接近車頭第七車廂收環的民眾回憶，當時只聽到砰的一聲，接著車廂內就一片漆黑，大家都被震得四散，當時稍微清醒回神，已經看到有人昏迷，一旁還有屍體，接著才慢慢爬出車外。

根據調查，因為太魯閣號往花東方向，車頭為第八節車廂，因此迎面撞上的第八節幾乎像豆腐般被削成一半卡在隧道內，以及扭曲變形的第七至第五節卡在隧道內，因此死傷都集中在前四節車廂。

現場人員初步回報，應是施工的工程車停在邊坡上卻沒有停好，才會溜下來撞擊太魯閣號；照理說工程車未施工時，不應停在邊坡上，因工地就位在山區，停在坡上會有風險，施工時也會確認設備，保證不會移動。

台鐵表示，正在釐清工程車為何會停在邊坡上，若是廠商疏失，將依照合約向廠商求償。

(中時新聞網)