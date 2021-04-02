立委張廖萬堅、台中市議員林祈烽2日邀集愛心企業舉行高麗菜義賣挺公益活動。（盧金足攝）

台中市議員林祈烽有感最近高麗菜盛產導致價格持續低迷，2日上午與立委張廖萬堅邀集愛心企業舉行高麗菜義賣挺公益活動。一早就有很多民眾來捐善款買高麗菜，來買高麗菜的李太太說，有機高麗菜連露珠都在菜葉上，可見多新鮮，吃的安心健康，又能捐款做好事，高麗菜不管是快炒或煮火鍋，吃起來特別甜。

林祈烽表示，愛心企業除了認購在地台中外埔青農所栽培的5000顆有機高麗菜，分送各單位鼓勵多吃外，並提供義賣活動支援公益團體，所得將全數捐贈給南台中家扶中心，使得愛心及善款能同時幫助青農及弱勢家庭的孩童。

張廖萬堅說，每年四、五月都是高麗菜的盛產期，常造成供銷不平衡，價格下跌衝擊農民，一名企業友人採購五千顆高麗菜，其中一千顆提供義賣，將善款所得捐給南台中家扶中心，「愛心循環」透過企業主向青農認購，從產地直接送來義賣，有機的高麗菜沒有農藥，好吃又安全。

雖然上午十點才開始義賣，一早八點就有民眾來林祈烽服務處要買高麗菜，有機沒有農藥的高麗菜，讓他們能夠吃得健康吃的安心，民眾隨喜的捐助款，所得捐給南台中家扶中心，高麗菜如果還有剩下，提供給家扶媽媽包水餃出售，一舉三得。

張廖萬堅指出，一顆高麗菜善心輪動，幫助菜農、家扶兒，還能讓認購民眾在清明連假吃到美味高麗菜，這幾天公告消息一出去，民眾熱心響應義賣。有名民眾捐了一萬元拿五顆高麗菜，力挺之心令人感動。

南台中家扶中心主任王金敦表示，獲有機耕作的青農義賣高麗菜挹注善款，南台中家扶中心目前有九百二十九戶、一千五百一十四名的小朋友受助，希望透過大家的力量來協助孩子家庭能穩定生活，家扶媽媽也有製作好口碑的水餃，讓更多民眾支持。

林祈烽說，疫情期間，社福團體捐款都大量的減少，每年冬天過後高麗菜常出現滯銷，本來高麗菜種植的時間大概是七十天，但是氣候暖化，採收期縮短成五十多天，企業界採購後採購後義賣，再將善款捐助給家扶，實現社會善行，看到台灣人團結溫暖的一面。

李姓青農說，他在外埔地區種有機高麗菜，以前有機高麗菜一公斤賣到七、八十元，現在下跌到三十元，價格一直往下掉，辛苦耕耘菜賤傷農，還好有企業認購，一早下田採收希望菜趕快銷出去。

張廖萬堅、林祈烽、台中市陽光城市發展協會理事長李文烈、當地里長與志工都到場，化身為高麗菜促銷員，還有路過民眾看到民代愛心立即掏腰包買高麗菜。

高麗菜盛產導致價格持續低迷，立委、議員2日上午舉行高麗菜義賣。（盧金足攝）

來買高麗菜的民眾說，有機高麗菜連露珠都在菜葉上，可見多新鮮，吃的安心健康，又能捐款做好事，高麗菜不管是快炒或煮火？吃起來特別甜。（盧金足攝）

立委張廖萬堅、台中市議員林祈烽2日邀集愛心企業舉行高麗菜義賣挺公益活動。（盧金足攝）

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