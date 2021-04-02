同心吊橋位於嘉義縣大埔鄉，銜接大埔鄉情人公園及湖濱公園，也是大埔村、和平村重要聯絡路徑，1984年竣工後歷經921地震及八八風災摧殘，卻苦於財政困難無經費可修，由立委陳明文爭取水利署經費、大埔鄉公所自籌財源修繕，期間曾因水庫水位遲遲未降低無法施工，後公所追加經費，1日正式揭牌啟用。

原同心橋於1994年8月竣工，歷經921大地震及莫拉克颱風八八風災等多次天災的摧殘，大埔鄉因財政拮据無法支應龐大修繕費用，倒置有安全疑慮喪失其既有通行功能，嘉義縣文化觀光局2012年5月由委託專業顧問公司辦理橋梁檢測評估，結果判定為需緊急補修。

大埔鄉長吳明勳說，因吊橋已檢測評估屬危險橋梁，在立委陳明文、縣府及經濟部水利署南區水資源局積極協助下，2015年獲南水局核定經費4550萬元辦理改建。

吳明勳指出，2015年工程決標至2019年間，曾文水庫水位未能下降至乾涸水位加上地質軟弱，大型機具設備無法進入水庫底床進行吊裝作業，在通盤檢討下，對水庫蓄水範圍內工程設計，就工址大地資料、水文氣候等因素檢討施工可行性及期程規畫，由公所追加自籌經費2500萬元重新辦理工程招標，終於順利完工。

嘉義縣長翁章梁表示，大埔是很有特色的地方，加上南水局施作周邊步道暨景觀改善工程，連結周邊景點設施，串連大埔各景點，讓遊客能賞湖、拍照，現在到大埔也能看見見底的水庫，體會乾旱的景象。

(中時 )