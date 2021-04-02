日前屏東一名男子砸65萬元迎娶越南新娘，沒想到才相處6天，對方就搭上休旅車落跑，讓網紅T妹狂酸：「台男是怎麼了？！淪落到一堆要花錢」，近來又發文感嘆都是台男太過害羞，才會導致這樣的局面，強調只要多注意儀容，自然就會深受女生喜愛。

T妹表示台男給人的第一印象，就是自卑、害羞、不擅長主動、害怕被拒，導致成家時都是找外籍新娘為主，此外更點出台男通病，就是不注意儀容又滿身汗臭味，不禁感嘆：「沒人想跟油膩汗臭噁女在一起吧？那為什麼一堆台男不修邊幅呢？連體香劑、香水都不會噴」，接著強調自我認可也很重要，只要散發出自信與魅力，加上不要容易有玻璃心，就算渣男也很多人搶，只要願意改變思維與衛生習慣，真的不用花錢買老婆。

T妹強調台灣女性近年自主意識抬頭，社會地位逐漸提高，卻從未聽過台女要花錢買越南老公，不諱言「這應該是蠻丟臉的事」，畢竟人類是有感情的動物，婚姻也不是物品的買賣，最後更向台男喊話：「coming baby～台灣許多剩女都很飢渴，台男加油」。

T妹雖然不忘藉此自我推銷，強調自己經濟獨立會賺錢、帶出去光鮮亮麗讓你驕傲，甚至還有滿滿的幫夫運，但仍不忘自嘲：「我免錢也沒人要跟我結婚呀，瞬間眼紅那些越南妹比T妹值錢」，不禁反問：「台男是怎麼了？！淪落到一堆要花錢」。

(中時新聞網)