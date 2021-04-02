嘉義縣大埔鄉曾文水庫湖光水色的景象變成乾枯一片，還被戲稱是「高爾夫球場」，目前蓄水率僅剩11％，水利署南區水資源局也抓緊時間清淤。（張亦惠攝）

台灣水情持續嚴峻，旱象未解，目前嘉義縣大埔鄉曾文水庫蓄水率11％、台南市烏山頭水庫蓄水率50％，經濟部水利署南區水資源局目前除全力調度用水外，更趁枯旱期加強清淤，由陸軍第八軍團進駐位於大埔鄉的曾文水庫上游。大埔鄉長吳明勳表示，鄉公所全力配合清淤人員的住宿需求，讓他們無後顧之憂，另，清淤的土方則運用在水庫周圍整地，增加未來的腹地。

陸軍第八軍團進駐曾文水庫上游嘉義縣大埔鄉增辦陸挖清淤，3月30日舉辦開工儀式，祈求工程順利。大埔鄉長吳明勳表示，在工程開始前公所與南水局及陸軍第八軍團就有諸多合作，由公所提供市場作為臨時防災收容中心，活動中心則作為國軍臨時餐廳及中山室，另，公所也派員確認陸軍第八軍團54工兵群基本需求包括冷氣、洗浴設備等。

吳明勳說，開挖前會同第六河川局與廠商，確認大卡車清淤運載路線，以避開大埔鄉市區道路直通台3線為原則，避免影響鄉民生活品質及店家生意，多數土方則就地利用，用在水庫旁的整地上，以清淤出的土方增加腹地，避免未來水庫水位上漲時外圍腹地過小。

南水局針對曾文水庫已著手進行多元清淤，包含上游河道陸挖疏浚、中游陸挖船運、庫區抽泥等方式，並趁枯水期水位低下期間結合國軍動員士官兵共140人、挖土機8台、傾卸車19台；六河局也出動挖土機15台、傾卸車25輛及必要工程機具擴大清淤工作。1日大埔同心橋啟用，乾涸的水庫讓不少到大埔遊玩的遊客相當震驚，直呼要好好珍惜水資源。

(中時 )