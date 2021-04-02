太魯閣號 408 車次列車今早發生出軌事故，衛福部啟動緊急醫療應變機制，就近開設前進指揮所，設立救護站，派出災難救援隊的醫護人員進行初步評估和處理，並以花蓮市作為第一線收治傷患的地點，宜蘭stand by，台北則負責監控。截至今午12點22分，已有63人送醫，其中最棘手、檢傷分類1級的傷患有2人，2級的有8人，其餘都屬於3、4級，送醫情形持續更新中。

石崇良表示，事故發生後，衛福部已通知花4家急救責任醫院，包含重度級的花蓮慈濟醫院，中度級的門諾、國軍醫院，以及一般級的部立花蓮醫院。由於事故地點位於花蓮北方，因此以花蓮市作為第一線的收治傷患的地點。

由於東區的緊急醫療應變中心是花蓮慈濟醫院，他們也立即配合開設前進指揮所，於事故地點就近設立救護站，排出災難救援隊的醫護人員前進出事地點，進行初步的評估和處理。

石崇良表示，因事故地點的北邊是宜蘭，我們也通知宜蘭的急救責任醫院stand by，包含重度級的羅東、博愛醫院，中度級的陽明大學宜蘭附設醫院及聖母醫院。台北區的緊急醫療應變中心，也會負責監控傷患的收治情形，必要時啟動北部的人力支援。

目前為止花蓮的收治量能目前沒有問題，開刀房、ICU都準備好。截止今午12點22分，已有63人送醫，其中屬於檢傷分類1級，例如大量出血、生命徵象不穩定的傷患有2人，需要緊急處理的2級傷患有8人，其餘都屬於3、4級，送醫情形持續更新中。至於已明顯死亡的個案，則未計入送醫人數中。

(中時 )