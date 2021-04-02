董事長樂團雙喜臨門。（獨一無二提供）

董事長樂團雙喜臨門。（獨一無二提供）

董事長樂團雙喜臨門！揪相識25年的好友四分衛在4／2、 4／9於台中、台北LEGACY於合辦「鐵漢柔情-勿忘再舉演唱會」，董事長樂團鼓手Micky週三喜獲麟兒。好友送上祝福：「看來Micky真得沒忘記再舉。」誇讚他在舞台上的表現是音樂鐵漢，在家則是柔情的老公、老爸；鼓手Micky在2004年加入董事長樂團，與老婆成婚今年10月份滿7年，日前老婆剖腹產下一子，為六歲兒子萌帥添弟弟，體重2780公克，名字則要等長輩算命後決定。

只是搭上演唱會名稱「勿忘再舉」四字引起討論，製造不少「笑」果。八十八顆芭樂仔主唱阿強笑說：「對於兩團大部分成員，這是50歲男人的浪漫。」閃靈樂團主唱Freddy則說：「應該是中年人的憂愁與詼諧。」網友更是留言附和：「我們還年輕，再舉很容易！」勿忘再舉原意「莫忘初衷，舉杯再聚」，邀請各路音樂愛好者與朋友相聚同樂，沒想到演唱會訊息一公布，好友都歪樓。魚丁糸的可田認為吉董最鐵漢柔情，因為每次被他灌酒，都會被關心問：「你還好嗎？」他笑說：「勿忘再舉會想到四分衛的歌曲《起來》，再舉起來，怎麼聽起來怪怪的，都想到這首歌曲，還能舉什麼？」

八十八顆芭樂仔主唱阿強爆料：「虎神就算是演出前吉他被女友摔斷，還是能穩定的借一把吉他，繼續面不改色的表演的人，這就是鐵漢柔情。」閃靈Freddy認為：「勿忘再舉是中年人稍微有點憂愁，又想展現詼諧的表現，但我覺得憂愁感覺比較多啦。」他也說，像是四分衛阿山或董事長樂團吉董，已經做爸爸的人，還再鍛鍊身體，都是鐵漢柔情的代表，除了看起來比年輕，都希望身體健康可以陪孩子久一點，當爸的他很能感同身受。

滅火器主唱楊大正認為董事長樂團與四分衛都是經典樂團，一定不會被遺忘。他覺得董事長樂團鼓手金剛老師是柔情代表，從小看他在舞台上打鼓，就是個搖滾硬漢，但幾年前發現戀愛到後來結婚，很常在臉書放閃。超音界Tomi也認為金剛很浪漫，至於活動名稱，他說：「挺好的，男人都怕不舉。」草屯囝仔則認為董事長樂團的吉他手白董是好老公代表，因為最近他為了老婆雅維茉芮新專輯親力親為。

(中時 )