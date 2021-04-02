來自馬來西亞、上圍傲人的聲樂老師李藹蔚是知名網紅，IG上有30多萬人追蹤，最近她上節目透露走紅以來常遇到一些令她傻眼的網友，還有人挑明要想跟她發生關係，李藹蔚則丟出哏圖，反嘲對方：「遇見金城武是噴泉，遇見你是沙漠」，一句話嗆爆對方。

李藹蔚最近上張啟楷主持《旗開得勝》分享來台成為網紅這幾年的感想，她透露先前有台灣老師到馬來西亞辦教育展招生，她遇到兩個大學主任談得來、覺得有趣，雙子座的她就衝動報名，最後順利來台，她在台灣這幾年最喜歡網購文化，可以貨到付款，她的家鄉則是要求一定要先付錢才能拿到貨，讓她直呼台灣網購文化方便很多，她也很喜歡台灣的便利交通。

李藹蔚現場展現聲樂才華獻唱。（圖／旗開得勝）

20210401《旗開得勝》第125集 上課無法專心！超「兇」聲樂老師報到！節目中大方承認不排斥成為...？| 聲樂老師 李藹蔚

出身在音樂世家的李藹蔚，4歲就開始學鋼琴、古箏、吉他，最後情歸聲樂，進而成為聲樂老師，坦言是因為在馬來西亞學音樂很便宜，才讓有3分鐘熱度的她可以東學一點、西學一點，舅舅是駐唱KEYBOARD手、媽媽是風琴老師，讓她從小耳濡目染長大，未來也不排斥當藝人，目前沒男友的她趁機公開徵友，直說價值觀一致、有幽默感、能溝通最重要。

李藹蔚社群上遇到酸民大膽的回覆讓人拍手叫好。（圖／旗開得勝）

李藹蔚身分多重，不僅是聲樂老師，也是駐唱歌手、網紅、直播主，她表示這些身分她都很喜歡，這段期間也不乏曾遇到奇怪網友，讓她忍不住直呼有些過份關心讓她覺得很煩惱，有時遇到批評還會互嗆，她遇過有網友問可不可以當他性對象？李藹蔚就放出噴泉和沙漠的哏圖，虧對方：「遇見金城武是噴泉，遇見你是沙漠」，引來超多網友反讚罵的好，對付變態就是要用這招。欲看更多內容請見完整版《旗開得勝》。

(中時新聞網)