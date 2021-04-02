在春暖花開的4月，不少人都開始期待財運跟桃花一起大發，搜狐網命理專欄點名，生肖馬、狗以及豬的人在4月會有財神撐腰，不僅邁向吉星高照、財運亨通的局面，錢財與日俱增，月老更會助攻，讓他們桃花大豐收。

▍1. 生肖馬

生肖馬聰明機靈，為人做事低調，雖然看似平凡，但其實很多屬馬人都是腰纏萬貫者。生肖馬因得「堂德」與「玉座」2顆吉星加持，因此運勢強勁，財運如潮，存款會一路飆升，同時受紅鸞星動的影響，桃花會盛開，愛情路一帆風順，單身者建議多外出走動，有機會找到愛人成功脫單，而已結婚的人將迎來添丁大喜。

▍2. 生肖狗

生肖狗常常被凶星圍繞，對運勢的發展極為不利，也容易讓財運受阻，因此在過去的時間裡，生活並不算順心，但從4月起，屬狗人宮得「龍德」吉星庇佑，單身的人可以很容易脫單，建議平時多參加同學與朋友的聚會，命運就在眼前，未來屬狗人不僅感情生活順心，還會有財神登門，把握好時機就能過上橫財如雨、大富大貴的生活。

▍3. 生肖豬

屬豬人的宮中總有一些凶星在作祟，但他們為人機智、知進退，接下來他們財運很旺，會多出許多賺錢機會，鈔票如雨接不完，請屬豬人一定要抓住機會，才能財源滾滾，從此富貴無憂。與此同時，他們的桃花運也很旺盛，特別是有活動和旅行計劃的生肖豬，單身者也很容易遇到合適的人。

(中時新聞網)