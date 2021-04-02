黃曉明和Angelababy（楊穎）結婚5年多婚變頻傳，2人從一開始積極闢謠婚變，到後來悄聲無息，婚姻狀態讓外界霧裡看花，然而Angelababy又被直擊和黃曉明隔空穿情侶裝，疑似破除婚變傳言，如今又突然宣布自己的新身分，再度丟下震撼彈。

Angelababy在4月1日當天宣布自己「女歌手」的新身分，發布一張單曲概念照表示，「新單曲，希望你們喜歡。音源2022.4.1上線，coming soon ！」卻馬上被粉絲識破是愚人節玩笑，紛紛笑翻直呼：「來了來了愚人節快樂」、「每年都有新單曲是不是湊夠了歌就可以開演唱會啦」、「期待你的單曲」。

Angelababy發布假單曲概念照。(圖/翻攝自Angelababy微博)

會有這個玩笑是因為，儘管Angelababy在戲劇和綜藝方面都有亮眼表現，但大家都知道唱歌是她的罩門，過去她只要開口唱歌，都會因為五音不全成為關注焦點，是演藝圈著名的大音痴，還有「魔音天后」的封號，而Angelababy也常自娛娛人，在每年愚人節宣布發專輯消息，成為「愚人節歌姬」。

事實上，Angelababy近來的婚變傳聞塵囂甚上，還遭直擊工作結束後搭車回到與黃曉明的愛巢，卻在深夜11點多時，悄悄搭車離開到另一棟公寓，傳出分居的消息，且今年黃曉明為老婆獻上生日祝福時，僅寫下下：「生日快樂」，再度引發網友討論。

(中時新聞網)