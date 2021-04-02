美國3月製造業活動指數躍升至逾37年以來新高，主要受惠於新訂單強勁增長，凸顯美國經濟趨向繁榮的最新跡象。

美國供應管理協會（ISM）1日（周四）公布全美3月工廠活動指數由2月的60.8躍升至64.7，此為1983年12月以來最高。

該指數高於50意味占美國經濟11.9％的製造業持續擴張，同時也優於路透調查經濟學家預估的61.3。

拜白宮祭出規模1.9兆美元的紓困方案，以及愈來愈多美國人民接種新冠疫苗，帶動非必要商業活動重新啟動，使得外界預料美經濟成長今年將起飛。

(工商 )