美國輝瑞藥廠（Pfizer）和德國BioNTech生技公司今天引用最新試驗資料表示，兩家公司合作生產的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗，在預防感染上約有91%效力。

這項試驗包含超過1萬2000名接種完整疫苗後至少6 個月者的資料。

此外，在一個針對南非志願受試者的小組中，疫苗也呈現可預防疾病的早期跡象。南非正流行一種名為B.1.351的新變種病毒，相當堪憂。

雖然英國發現的B.1.1.7變種病毒迅速在全歐洲擴散，在美國也逐漸生根，B.1.351變種及其他類似變種卻更令人擔心，因為在南非先前以3款不同疫苗執行的臨床試驗中，發現這些變種會降低疫苗效力。

路透社報導，去年11月，一項涵蓋4萬4000人的臨床試驗發現輝瑞/BNT疫苗效力達到驚人的95%，雖然今天公布的數字略低，但91.3%的整體效力仍顯示，這支疫苗對於不斷進化的病毒是相當有效的工具。

新型冠狀病毒目前已出現傳染力更強的形式，在實驗室研究和實際進行的臨床試驗中，都出現可規避抗體的保護。

英國倫敦帝國學院免疫學教授阿特曼（Danny Altmann）並未參與輝瑞的試驗，他說：「這些資料強化了我們的觀點，也就是我們有一些疫苗真的很有效。」

輝瑞執行長博爾拉（Albert Bourla）表示，最新試驗結果，讓輝瑞和BioNTech有足夠立場向美國監管機關申請完整使用許可。這支疫苗目前僅有美國食品暨藥物管理局（FDA）核發的緊急使用許可。

BioNTech執行長沙辛（Ugur Sahin）在聲明中說，試驗資料「提供了第一批臨床結果，顯示疫苗能有效防禦目前流行的變種病毒，這是達到群體免疫、為全球人類終結這場疫情的重要因素」。

(中央社)