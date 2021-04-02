大聯盟今日進行開幕戰，不過道奇與洛磯之戰卻出現讓人傻眼的大烏龍，道奇強打貝林傑（Cody Bellinger）在3局上半敲出2分炮，但壘上隊友卻以為被接殺，結果兩人一個往前跑、一個往後跑，罕見「越位」導致貝林傑變成出局，這轟紀錄組記成一壘打，道奇也只拿下1分，最後以5比8輸球。

3局上半，一壘有人時貝林傑敲出左外野方向深遠飛球，一開始洛磯左外野手塔皮亞(Raimel Tapia)接到球，但手套沒抓穩球落在全壘打牆外，這本該是一發先馳得點的2分炮，但壘上跑者騰納(Justin Turner)看了開場沒看到結尾，跑向二壘的他以為球被接殺後，頭也不回的跑回一壘，沒想到就跟貝林傑擦身而過。

貝林傑眼睜睜看著騰納往回跑，手上不斷畫圈圈表示這是過牆的全壘打，但已經於事無補，當下教練團、裁判都反應不過來發生什麼事，經過討論後確定依照規則，打者超過前一位跑壘員時打者被判出局，貝林傑雖然敲出全壘打，但紀錄上只給一壘打，不過騰納仍可以回本壘得分，道奇只攻下1分。

「這不能怪任何人，貝林傑努力往前跑，這也是他必須做的，」賽後道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）說，「騰納看到塔皮亞接到球後退縮的，低著頭跑回去，就是在這個時候兩個人交錯了。」羅伯茲賽後也很無奈，不過他認為這種不尋常的劇本這個球季不會再發生了。

此外這場比賽道奇王牌柯蕭（Clayton Kershaw）先發，但只丟5.2局就被敲10支安打，失6分有5自責分，只有2次三振，承擔敗投，自責分率7.94。

(中時 )