408車次太魯閣號在大清水隧道發生意外，桃園市長鄭文燦指示桃園市消防局提早整備集結，特搜大隊副大隊長曾長全等15人、6車整備完畢，隨時可以出發前往花蓮支援。

消防局指出，目前支援救災能量共計有搜救人員15名、相關救援車輛6輛，由曾長全副大隊長帶隊，並攜帶搜救裝備器材：破壞器材組、圓盤切割器、穩固器材、頂昇器材、金屬支撐器材等。若如果接獲指示前往救援，桃園市將盡最大努力支援搶救受困民眾。

(中時 )