【太魯閣出軌】桃園市消防局 隨時可出發 13:172021/04/02 中時 賴佑維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園市消防局特搜大隊副大隊長曾長全等15人、6車整備完畢，隨時可以出發前往花蓮支援。（桃園市消防局提供／賴佑維桃園傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 408車次太魯閣號在大清水隧道發生意外，桃園市長鄭文燦指示桃園市消防局提早整備集結，特搜大隊副大隊長曾長全等15人、6車整備完畢，隨時可以出發前往花蓮支援。 消防局指出，目前支援救災能量共計有搜救人員15名、相關救援車輛6輛，由曾長全副大隊長帶隊，並攜帶搜救裝備器材：破壞器材組、圓盤切割器、穩固器材、頂昇器材、金屬支撐器材等。若如果接獲指示前往救援，桃園市將盡最大努力支援搶救受困民眾。 清明連假第一天台鐵出狀況 交通疏運雪上加霜 四大超商總動員 瘋搶連假商機 (中時 ) #器材 #桃園市消防局 #隨時 #整備 #副大隊長 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 「海巡宋仲基」趙元赫爆經紀糾紛 提告解約勝訴 12:172021/04/02 社會 太魯閣號出軌卡隧道 北市搜救隊馳援 11:522021/04/02 生活 【太魯閣出軌】雙北消防支援台鐵意外 看到救災車請讓路 11:472021/04/02 生活 【太魯閣出軌】台東火車站湧入大批民眾 阿伯心急還沒聯絡上兒子 大嘆完了 12:062021/04/02 生活 死傷擴大！37人無生命跡象 太魯閣號列車重創 10:122021/04/02 生活 沒開帛琉團的旅行社偷笑 政府推旅遊泡泡 打5折都沒人要 10:062021/04/02 生活 樹林生命紀念館2期 6月啟用 04:102021/04/02 地方新聞 【太魯閣出軌】台鐵火車出軌重大傷亡 北檢派2法醫趕赴花蓮支援 12:442021/04/02 生活 【太魯閣出軌】事故工程車附近進行邊坡維護 為何會滑落下去 台鐵局正在釐清 11:212021/04/02 生活 【太魯閣出軌】驚悚畫面！車頭「像豆腐一樣被切開」 一半不見了 11:232021/04/02 生活 【太魯閣出軌】驚呼撞到卡車了！4車乘客直擊出軌：火車報銷了 11:072021/04/02 生活 生活熱門新聞 死傷擴大！37人無生命跡象 太魯閣號列車重創 - 生活 【太魯閣出軌】驚悚畫面！車頭「像豆腐一樣被切開」 一半不見了 - 生活 兩波鋒面接力襲台 驟降10度 清明連假雨區曝光 - 生活 【太魯閣出軌】驚悚空拍畫面曝光 隧道旁大面積斜坡工地 - 生活 【太魯閣出軌】美女主播蕭彤雯見事故悲痛 釣出車上乘客回：我這班 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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