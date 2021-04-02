【太魯閣出軌】台鐵火車出軌意外 賴清德：為受困者祈禱 13:122021/04/02 中時 曾薏蘋 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 太魯閣號出軌，賴清德：為受困者祈禱。（摘自賴清德臉書） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台鐵太魯閣號408車次列車，在花蓮發生出軌事故；副總統賴清德今在臉書表示，此刻，「救援優先，我們一起替受困人員祈禱一切平安，也為所有救災同仁加油」。 賴清德在臉書指出，台鐵太魯閣號事故，目前救災人員已全力搶救中。蔡英文總統第一時間已指示相關單位全力投入救援，同時，衛福部啟動大量傷病患緊急醫療救護機制。 賴清德說，總統還指示，交通部及台鐵積極因應後續交通調度，運安會嚴格進行事故調查，務必完整釐清事故原因。 【太魯閣出軌】昨才視察道路安全 今就發生死亡出軌 徐楨蔚對台鐵發出呼籲 (中時 ) #太魯閣號 #賴清德 #台鐵 #出軌 #祈禱 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 盼為太魯閣出軌事故祈禱 白家綺第一時間發聲：盼傷害降到最低 15:022021/04/02 娛樂 吳宗憲原先預計明到花蓮 難過為出軌列車乘客祈禱 15:122021/04/02 娛樂 再添7死！太魯閣號已知48人罹難 118人送醫 10:122021/04/02 生活 【太魯閣出軌】宋逸民夫妻等藝人差點搭上出軌列車為乘客祈禱 14:212021/04/02 娛樂 【太魯閣出軌】車廂卡隧道停電 500乘客摸黑開手機爬窗逃 10:542021/04/02 生活 【太魯閣出軌】第7車廂旅客稱撞擊當下一陣黑 逃生時屍體都在旁邊 13:222021/04/02 生活 【太魯閣出軌】趙少康批台鐵「國營機構的沉痾成常態」籲執政者負責 15:152021/04/02 政治 【太魯閣出軌】台東火車站湧入大批民眾 阿伯心急還沒聯絡上兒子 大嘆完了 12:062021/04/02 生活 【太魯閣出軌】藍委：為還受困的民眾集氣 11:492021/04/02 政治 【太魯閣出軌】驚呼撞到卡車了！4車乘客直擊出軌：火車報銷了 11:072021/04/02 生活 【太魯閣出軌】台鐵火車出軌重大傷亡意外 花蓮4醫院全力救治傷患 14:422021/04/02 生活 【太魯閣出軌】車廂嚴重變形 救難人員電鋸鋸開車廂 救援極度困難 15:512021/04/02 生活 【太魯閣出軌】花蓮太魯閣號出軌 高檢署指示北檢、宜檢急派3法醫支援 13:272021/04/02 生活 政治熱門新聞 NCC拍板華視遞補52台後 最新民調竟一面倒 - 政治 韓國瑜「快訊」今晚宣布參選國民黨主席？ 王淺秋飆淚 - 政治 不敢告吳子嘉？陳時中吐真言 陳揮文評論一針見血 - 政治 看完這份民調 黃暐瀚曝蔡政府最新布局 - 政治 蔡政府違逆民意為何民調仍高？親綠媒體人揭內幕 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。