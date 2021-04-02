台鐵太魯閣號408車次列車，在花蓮發生出軌事故；副總統賴清德今在臉書表示，此刻，「救援優先，我們一起替受困人員祈禱一切平安，也為所有救災同仁加油」。

賴清德在臉書指出，台鐵太魯閣號事故，目前救災人員已全力搶救中。蔡英文總統第一時間已指示相關單位全力投入救援，同時，衛福部啟動大量傷病患緊急醫療救護機制。

賴清德說，總統還指示，交通部及台鐵積極因應後續交通調度，運安會嚴格進行事故調查，務必完整釐清事故原因。

(中時 )