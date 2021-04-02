台鐵太魯閣號408車次今（2日）上午9時許，於花蓮縣大清水隧道出軌，造成車輛擦撞隧道壁，有4節車廂變形卡在隧道內多人受困。（消防署提供）

台鐵太魯閣號408車次今（2日）上午9時許，於花蓮縣大清水隧道出軌，造成車輛擦撞隧道壁，有4節車廂變形卡在隧道內多人受困。據消防署回報，4節變形車廂內至少有36人無生命跡象、44人輕重傷送醫，仍持續搶救中，共有台北、新北、基隆、宜蘭縣市消防局派員前往救援。

消防署指出，第5至第8節車廂卡在隧道內，第5節車廂內初步有3人無生命跡象、第6節車廂內有3人無生命跡象、第7節車廂內有20人以上無生命跡象、第8節車廂有10人無生命跡象，至少有36人無生命跡象、44人輕重傷送醫。

上午10時52分空勤總隊UH-60M（黑鷹）型機、編號NA-707花蓮機場起飛空勘；11時30分空勤總隊搜救機，編號NA-102松山機場起飛，搭載北部特搜4人；中午12時10分空勤總隊搜救機，編號NA-109松山機場起飛，搭載交通部次長祁文中、署特搜隊長梁國偉。

花蓮縣消防局出動12車35人及6輛民間救護車，由花蓮縣消防局秘書陳瑞民指揮，花蓮縣消防局林局長、吳副局長由西部趕回現場中。宜蘭縣消防局支援6車14人，由大隊長林文雄帶隊。

台北市政府消防局支援18車43人，包含10輛救護車，由特搜副隊長劉奎佑帶隊：新北市政府消防局支援27車66人，包含11輛救護車，由大隊長鍾世銘帶隊。消防署指揮中心主任劉宏儒從宜蘭趕往現場。基隆市政府消防局支援5車16人，由副大隊長蘇元鏞帶隊。

此外，衛生福利部東區緊急醫療應變中心已啟動派國軍花蓮總醫院、花蓮慈濟醫院、門諾醫院、部立花蓮醫院支援6輛救護車，另外還有2醫師、6護理師、3緊急救護員前往協助。

(中時 )