勇士前鋒「追夢」卓雷蒙格林這下子恐怕將被女運動員圍剿了！格林最近受訪時放話，他很厭煩女運動員一直抱怨薪水太低，尤其是WNBA球員，「這些WNBA球員只會口頭抱怨自己薪水太低，其實只是一種傷害，根本達不到實質效果！」

「那些女運動員沒有依賴那些能夠讓她們帶來改變的行動上面，所以只會剩下抱怨而已，」卓雷蒙格林說，「那些可以改變這些問題的人，只會繼續說沒有獲利，假如你們沒辦法帶來利潤，他們也沒辦法提升薪資，這套說詞只會不斷重複。」

卓雷蒙格林也提出自己的觀點，強調女運動員應該集結起來，用更大的力量迫使體育聯盟、廣告廠商，還有其他具有影響力的組織去作出行動，才有可能提升女性運動的收益，像是投入真正的人力與財力，去挖掘與打造更多女運動員明星。

其實卓雷蒙格林這番話或許沒有惡意，只是單純希望女運動員可以團結起來，一起為了自己提升薪資待遇努力，可是他用這種接近吐槽的方式表達出來，恐怕很難得到女運動員的認同，反而只會認為格林在說風涼話，畢竟他本季可領2000多萬美元年薪。

(中時 )