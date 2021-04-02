花蓮太魯閣號2日發生出軌意外，造成重大死傷事件，除了轄區的花蓮地檢署已派出人員趕往處理及相驗外，法務部及台灣高檢署並指示鄰近的宜蘭、台北2個地檢署立即派出法醫支援，目前宜蘭地檢署派1名法醫、台北地檢署派出2名法醫、1名檢察事務官、1名書記官趕赴花蓮支援相驗事宜。

高檢署檢察長邢泰釗表示，他第一時間得知花蓮發生重大意外，已請宜檢、北檢派法醫趕往花蓮支援，向法務部長蔡清祥報告。目前宜檢、北檢共派出3名法醫趕往，他並與新北地檢署檢察長王文德協調，若有需要，請新北檢亦派員支援。

邢泰釗指出，目前花蓮地檢署檢察長俞秀端已趕回花檢處理，事故現場已由花檢主任檢察官曾開源前往處理，另主任檢察官周芳怡則在辦公室待命，目前因前往花蓮的交通有阻塞情況，他會適情況請鄰近的地檢署提供人力支援。

一列太魯閣號408次列車，從樹林出發前往台東，行經花蓮崇德、和仁間，在清水隧道發生事故。據初步調查，是一輛停在邊坡的工程車，因不明原因滑落，砸在準備進隧道的太魯閣號，車頭受創甚深。警消人員證實，傷亡集中在第8、第7節車廂，目前至少36人無生命跡象、72人待援。

事故發生後現場一片狼藉，失去動力的太魯閣號部分車廂卡在隧道內，5至8節車廂嚴重變形，其中一節橫躺隧道內，造成民眾受困。

根據消防局回報，408次太魯閣號全車乘客約350人，若加上站票，整列車將近500人，已疏散逾百人，其餘受困乘客，警消正全力搶救。

(中時 )