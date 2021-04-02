清明連假首日，上午9時多從樹林發車至台東的408太魯閣號經大清水隧道內發生出軌，造成多節傾斜且多人受困。

桃園市政府消防局為把握黃金救援時間72小時，桃園市長鄭文燦指示本府消防局提早整備集結以因應支援勤務，各項裝備器材等均已完成整備待命；目前支援救災能量共計有搜救人員15名、相關救援車輛6輛，由曾長全副大隊長帶隊，並攜帶搜救裝備器材：破壞器材組、圓盤切割器、穩固器材、頂昇器材、金屬支撐器材等。

桃園市政府消防局表示，如果接獲指示前往救援，桃園市將盡最大努力支援搶救受困民眾。

【現場直擊】工程車砸太魯閣號！車頭被削掉半節都不見 乘客爬車頂驚險脫離

(中時 )