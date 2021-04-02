4月4日正是清明節，家家戶戶都開始陸續掃墓祭祖，國際天星命理風水專家邱彥龍分析，天蠍、牡羊、射手、摩羯以及金牛座的人最容易得到祖先庇蔭帶來財富，其中天蠍座是好運第一名，另外牡羊、射手座也會有賺錢的機會找上門，不論是正財、偏財、副業或投機財通通有，只要門路夠多財運就開。

▍第四名：金牛座

上升或太陽星座落在金牛座的人，在4月賺錢跟感情方面要2擇1，但建議在金錢上用心，因為4月是金牛座賺錢的好時機，享樂或感情先別著急。

▍第三名：牡羊座、射手座

上升或太陽牡羊或射手的朋友，可以多接觸親朋好友交流新資訊，會有許多賺錢的機會找上門，但記得要小心評估，千萬不要盲目跟風，唯有搞清楚狀況才能讓四方財皆來。

▍第二名：摩羯座

上升或太陽魔羯的朋友在4月事業財會很旺，工作案子會如雪片般飛來，只要能掌握得宜，會出現財運暴增的機會，請摩羯座一定要好好把握。

▍第一名：天蠍座

上升或太陽天蠍的人，在4月投資運跟偏財運超強！除了自身專業帶來的財運外，還有強烈的第六感，可以選對投資標的或有機會中樂透，記得祭祖時誠心掃墓祈求，對祖先好，自然就會天賜大財唷！

(中時新聞網)