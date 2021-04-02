【太魯閣出軌】台鐵火車出軌事故死傷慘 學者憂東部觀光衝擊15億元 13:242021/04/02 中時 陳祐誠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 太魯閣號出軌，車上乘客緊急疏散。（圖／民眾林銘峰提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台鐵太魯閣號在清水隧道發生重大事故，最新統計已造成36死，觀光學者分析，除眾多人員傷亡外，對觀光也會造成重大影響，若影響1個月，可能造成東部15億元經濟損失。 靜宜大學觀光事業學系教授黃正聰表示，台鐵每天運送2萬人到花東地區，若居民及旅客各半，每天就會有上萬名旅客受影響，以每人平均每趟5000元的消費額度來算，每天的損失是5000萬元，若鐵路意外影響心理因素持續1個月，累計的經濟損失恐怕達15億元。 【太魯閣出軌】台鐵火車出軌 消防署現場成立前進協調所 【太魯閣號出軌】列車當下晃很大 男乘客還原事發車廂慘況 (中時 ) #影響 #觀光 #台鐵 #太魯閣號 #學者 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 【太魯閣出軌】雙北消防支援台鐵意外 看到救災車請讓路 11:472021/04/02 生活 死傷擴大！37人無生命跡象 太魯閣號列車重創 10:122021/04/02 生活 太魯閣號出軌卡隧道 北市搜救隊馳援 11:522021/04/02 生活 【太魯閣出軌】台鐵火車出軌重大傷亡 北檢派2法醫趕赴花蓮支援 12:442021/04/02 生活 【太魯閣出軌】台東火車站湧入大批民眾 阿伯心急還沒聯絡上兒子 大嘆完了 12:062021/04/02 生活 【太魯閣出軌】工程車停斜坡滑落釀禍 目擊者：車掉下工程人員全跑光 11:422021/04/02 生活 【太魯閣出軌】司機員尋獲已身亡 第7、8節車廂死傷最慘重 12:392021/04/02 生活 【太魯閣出軌】事故工程車附近進行邊坡維護 為何會滑落下去 台鐵局正在釐清 11:212021/04/02 生活 【太魯閣出軌】驚悚畫面！車頭「像豆腐一樣被切開」 一半不見了 11:232021/04/02 生活 【太魯閣出軌】衛福部就近開設前進指揮所 以花蓮作為第一線收治點 12:472021/04/02 生活 【太魯閣出軌】太魯閣列車5至8節車廂變形 傳人無生命跡象 11:002021/04/02 生活 生活熱門新聞 死傷擴大！37人無生命跡象 太魯閣號列車重創 - 生活 【太魯閣出軌】驚悚畫面！車頭「像豆腐一樣被切開」 一半不見了 - 生活 兩波鋒面接力襲台 驟降10度 清明連假雨區曝光 - 生活 【太魯閣出軌】驚悚空拍畫面曝光 隧道旁大面積斜坡工地 - 生活 【太魯閣出軌】美女主播蕭彤雯見事故悲痛 釣出車上乘客回：我這班 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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