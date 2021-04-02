台鐵太魯閣號在清水隧道發生重大事故，最新統計已造成36死，觀光學者分析，除眾多人員傷亡外，對觀光也會造成重大影響，若影響1個月，可能造成東部15億元經濟損失。

靜宜大學觀光事業學系教授黃正聰表示，台鐵每天運送2萬人到花東地區，若居民及旅客各半，每天就會有上萬名旅客受影響，以每人平均每趟5000元的消費額度來算，每天的損失是5000萬元，若鐵路意外影響心理因素持續1個月，累計的經濟損失恐怕達15億元。

(中時 )