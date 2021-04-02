華視即將進駐52台，NCC聘請3名外部公評人，其中之一為台北科技大學智慧財產權研究所副教授江雅綺，卻傳出她學歷造假，並以假頭銜對外出席活動，領取高酬出席費與車馬費。江雅綺今(2)日回應，她身在英國的指導教授「他以我為榮」，並強調：「當年對一個台灣學生的照顧與指導，會演變成今日被台灣少數媒體人格謀殺的結果。」

江雅綺近年以法律專業活躍產官學界，不僅在多個公部門擔任法規會委員，也常對外舉辦講座，並發表媒體投書等。

然而有爆料指出，江雅綺對外介紹最高學歷是英國杜倫法學博士，卻被踢爆是英國杜倫大學社會科學與健康學院博士，對外卻總自稱「法學博士」，涉嫌造假學歷，甚至「行騙天下」至少長達5年，兼職領取每次數千至上萬元不等出席費、車馬費。

江雅綺則以聲明稿回應，她畢業自英國杜倫大學社會科學與健康學院，但自大學、碩士、博士候選人以來一路受法學訓練、從事法學研究，最後沒有從法學院畢業，是因為在英國博士論文寫作的最後1年，跟隨指導教授由英國里茲法學院、轉學至英國杜倫大學社會科學與健康學院註冊。

她提到，指導教授曾告知，「英國博士學位即是博士學位，並非專指特定學術領域」。基於指導教授所言，英國學制精神，所謂「取得博士」乃是著重於博士學位的「研究學術歷程」，而並非著重標榜特定的學術領域。

她強調，其論文研究自始至終都與法學有關，最後博士論文口試委員更是英國大學法學院的教授，因此基於指導教授告知她的英國學制精神，「我認知自己是學研究的PhD」。

江雅綺指出，按照她的學經歷程與研究主題、所受訓練及寫作方向，始終如一均為法學領域。一個缺少社會學背景與訓練的人，倘如只因為博士修習期間的最後階段、在社會科學學院註冊，就大肆宣稱自己為社會學博士，恐怕才有學術誠信問題。

她並強調：「而近期個人之所以將『法學博士』改為『社會科學與健康學院』博士，實乃為配合台灣學制著重形式的要求。」

江雅綺在聲明稿附上指導教授信件與聲明，並指出一直很感謝她的指導教授，當年從里茲帶她轉到杜倫大學，一路都非常照顧她。在教授信件與聲明中，除再次幫忙解釋當年的狀況，「也不吝稱讚我是優異(excellent)的學生，學習既專注又勤奮(diligent and attentive)，肯定我的研究花費許多心力亦具原創性(demanding and original)，身為我的指導教授，他以我為榮(honored to have been her supervisor)。」

江雅綺在聲明稿寫道：「我懷念當年留學英國的時光，遠在英國的指導教授，一定無從想像，當年對一個台灣學生的照顧與指導，會演變成今日被台灣少數媒體人格謀殺的結果」。也強調，為捍衛自身名譽，並不負指導教授的照顧恩義，對不實報導或傳播者，將不排除提告。

(旺報 )