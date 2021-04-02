重傷患者目前已送至花蓮慈濟醫院治療。（羅亦晽攝）

輕傷患者。（羅亦晽攝）

現場直擊／太魯閣號出軌死傷擴大 最新救援畫面曝光

台鐵驚傳出軌意外！一列樹林往台東408次太魯閣號列車，上午9點多在花蓮大清水隧道附近，被停在邊坡滑落的工程車砸中，造成車輛出軌擦撞隧道壁，多節車廂變形，現場至少36人已失去呼吸心跳，多人受傷，目前分別送往花蓮各醫院急救，一名坐在第7車廂的傷患回憶，「逃生時屍體都在旁邊」，怵目驚心。此外，警檢目前已至現場蒐證調查，待事故原因釐清後會再對外說明。

台鐵太魯閣號408車次（樹林往台東）於花蓮縣大清水隧道出軌，造成多人傷亡，目前有31名輕重傷者送達慈濟醫院，稍早一名年約70歲女子重傷，疑似撞到頭部，以及從國軍805醫院轉院救治的重傷患者；門諾醫院目前24名患者大多是外傷及頭部撕裂傷。花蓮醫院則是15位傷患，傷別等級，7位中度，8位輕傷。

坐在第7車廂的旅客說，行車期間一直感覺有碰撞，撞擊當下突然一陣黑，且「碰」很大一聲，另名同樣是第7車廂的男子說，撞擊當下聽到「碰」一聲，感到很大的撞擊力，車廂馬上停電，都看不到；事故發生後，有人昏迷、有人被卡住，爬樓梯逃生時，屍體都在旁邊。

根據當時坐在第一節車廂的乘客表示，當時列車突然緊急煞車，一直有停頓狀況發生，等到列車停止後，車門打開，才知道原來是發生意外。列車長先疏散民眾，沒有受傷者先自行走上蘇花公路叫車離開。

台北慈濟醫院護理長陳美慧剛好也在列車上，第一時間協助救援，幫忙安置輕傷民眾，不過仍有些民眾受困車廂，待警消人員前往救援。

台鐵局稍早指出，太魯閣號當時撞上台鐵局的工程車出軌，而非車輛、軌道，事故地點則為附近正在進行的明隧道邊坡維護施工程的地點，日前已宣布連假期間工程全部停工，至於工程車為何會滑落下去，目前正在調查當中。

據了解，負責明隧道工程的廠商為義祥工業社，負責人為李義祥（男、61年次），該車在4月2日7點許在清水休憩區附近工地停放吊貨車後，因不明原因致該吊貨車滑落大清水休憩區附近鐵道，並撞擊408號次太魯閣自強號列車。

檢警目前已抵達現場蒐證，花蓮地檢署主任檢察官周芳怡表示，檢方目前已成立專案小組，第一時間已抵達現場，在不影響救難下，已進行現場蒐證調查，第一批法醫、檢察官、犯保志工已到殯儀館等待，後續調查情況會待事故原因釐清後會再對外說明。

(中時 )