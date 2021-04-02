【LIVE直播】太魯閣號出軌意外！蘇貞昌視察台鐵

台鐵408次太魯閣號（樹林往台東）在今(2日)上午9點28分於崇德=和仁間東線（k51+250）發生出軌事故，造成死傷慘重，目前交通部成立一級災害應變中心、衛福部啟動緊急醫療應變機制、警政署立即成立應變指揮所，正在全力進行搶救中。行政院長蘇貞昌下午前往視察台鐵災害應變中心，並向國人道歉。

蘇貞昌視察台鐵災害應變中心後表示，今天鐵路運輸在花蓮發生重大意外，我們要對於罹難家屬、受害乘客表示最大歉意，也要向國人報告，此意外非常遺憾，第一時間有和總統報告，一直保持密切聯繫，現在來到第一指揮中心，也已經詳細聽交通部等報告，知道有35位乘客、1位司機員沒有呼吸心跳，在現場搶救部分，還有8位乘客在變形車廂中，也會盡快搶救，其餘有81名乘客受傷，其中有9人重傷。

一列太魯閣號列車在清水隧道出軌。（翻攝阿美族的歌臉書）

蘇貞昌提到，剛剛特別指示也轉達總統關切，第一，搶救乘客，都要請醫護人員給予最大治療，希望減少傷害，第二，對於往生者也都聯繫家屬並給予最好相關安排，也指示內政部協助處理；第三，有關交通清明連假交通，西正線還可以通車，所以要維持運通讓在清明期間旅客不會完全阻斷，並在相關證據保存好後，要盡快搶運、疏通，恢復交通，也要給等待疏運的乘客給予最好的處理。

蘇貞昌說，他已經要趕往到花蓮現場、醫院了解情況，盼損害減到最低，並給予受傷乘客最大慰問。

台鐵太魯閣號408車次列車，在花蓮大清水隧道發生出軌重大事故後，總統蔡英文稍早在臉書表示，全力搶救受困人員是最優先的任務，我們為救災人員加油，更祈願人員平安。她提到接獲通報後，做出四點指示：一、各相關單位全力投入救援任務；二、衛福部啟動大量傷病患緊急醫療救護機制；三、交通部及台鐵積極因應後續交通調度；四、運安會嚴格進行事故調查，務必完整釐清事故原因。

(中時新聞網)