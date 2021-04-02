由台北樹林開往台東的408次太魯閣號在花蓮秀林發生重大傷亡事故，針對旅客中有多少名台東鄉親在列車上？詳細狀況為何？台東縣府表示，目前正等待花蓮縣社會處提供相關資訊後，將會設諮詢窗口供民眾查詢。
此列火車上大多為花蓮、台東鄉親，事故發生後，就有民眾在臉書發文「我們搭的火車出軌了！」引發關切，也有民眾留言報平安，表示家人就搭乘該班列車，所幸只受到擦傷。台東縣長饒慶鈴第一時間也在臉書發文關心，希望大家平安。
台東縣府社會處長陳淑蘭表示，這班列車可能會有不少台東人，目前她已和花蓮社會處連繫，對方允諾蒐集到乘客傷亡相關名單，會立即提供給台東，台東社會處也會開設諮詢窗口，方便民眾查詢。
此外，事故對台東火車疏運尚未造成明顯影響，包括北迴線在内多數列車正常，告示板上多顯示準點。台東站表示，花蓮出軌路段是雙軌，因此仍可行駛。
(中時 )
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