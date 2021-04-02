太魯閣號408次列車，今早9時許從樹林出發前往台東，行經花蓮崇德、和仁間，在清水隧道被一輛從邊坡滑落的工程車砸中，造成列車出軌，多人傷亡。至中午12時許止，至少37人無生命跡象，70多人受傷，其中袁姓駕駛也在這起事故殉職。

由於正值春假第1天，受傷乘客不乏學齡幼童。（圖／羅亦琳翻攝畫面）

事故發生瞬間，衝進隧道內的車頭「像豆腐一樣被切開」，半節都不見了，由於當時車速約120公里，車內500名乘客不斷傳出傷亡情事，受傷旅客分別被送往805、慈濟、門諾、部花與蘇榮醫院救治。

被送往醫院的傷者，面帶驚恐、全身衣物髒亂，還有受傷乘客在事發現場簡單包紮後，被救護車載往醫院救治，其中不乏放春假搭上這班列車的放假幼童，一名看似5、6歲的男童，送進醫院後頭部包滿著紗布，傷勢不輕，媽媽不捨緊抱在懷裡安撫。

這起事故包括車頭第8車廂與後方第7車廂，傷亡情況最慘，第8節至少發現10人沒生命跡象人、第8節則有20人無生命跡象，袁姓司機員也身亡。

現場人員初步回報，應是施工的工程車停在邊坡上卻沒有停好，才會溜下來撞擊太魯閣號；照理說工程車未施工時，不應停在邊坡上，因工地就位在山區，停在坡上會有風險，施工時也會確認設備，保證不會移動。

(中時新聞網)