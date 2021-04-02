花蓮太魯閣號2日發生出軌意外，造成重大死傷事件，法務部長蔡清祥2日表示，他得知此事後，立即請台灣高檢署檢察長邢泰釗協調鄰近地檢署派員支援，並請各地財團法人犯罪被害人保護協會各地分會啟動「一路相伴」計畫提供死傷民眾及家屬關懷，協助處理後事及後續的法律諮詢事宜。

蔡清祥說，他在得知花蓮發生重大意外後，即與高檢署檢察長邢泰釗聯絡，請地檢署注意後續處理事宜，目前高檢署已協調宜檢、北檢派員前往花蓮支援，另請高檢署由財團法人犯保協會各分會同仁盡力幫忙及關懷死傷民眾及家屬，啟動「一路相伴」計畫，協助後事及法律諮詢事宜。

太魯閣號408次列車，從樹林出發前往台東，2日行經花蓮崇德、和仁間，在清水隧道發生事故。據初步調查，是一輛停在邊坡的工程車，因不明原因滑落，砸在準備進隧道的太魯閣號，車頭受創甚深。警消人員證實，傷亡集中在第8、第7節車廂，目前至少36人無生命跡象、72人待援。

事故發生後現場一片狼藉，失去動力的太魯閣號部分車廂卡在隧道內，5至8節車廂嚴重變形，其中一節橫躺隧道內，造成民眾受困。

根據消防局回報，408次太魯閣號全車乘客約350人，若加上站票，整列車將近500人，已疏散逾百人，其餘受困乘客，警消正全力搶救。

(中時 )