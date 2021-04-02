Marz23日前拍攝手機宣傳影片。（三星提供）

Marz23繼2020年推出首張同名專輯《23》獲得熱烈迴響，2021年甫開工更是行程滿檔，不但同步籌備新作品，更獲邀至「2021台北時裝周」擔任嘉賓走秀，而Marz23充滿個性及潮流的形象也讓他成為新世代族群中備受推崇的偶像，近期獲三星之邀，擔任2021年Galaxy A52 5G新機品牌大使，Marz23更為品牌量身創作琅琅上口的廣告曲〈超A咖怪好玩〉。

拍攝Galaxy A52 5G宣傳影片時，Marz23帶著手機穿梭在大型貨櫃間，一度站在近五公尺的車頂上大現琴技，帥氣破表。然而看似淡定的他，卻在拍攝過後表示：「剛才導演問我有沒有懼高症，原本覺得還好，但實際站上去發現自己不由自主在發抖。」讓工作人員大讚完全看不出來。而Marz23也分享當看到攝影師站在貨櫃高處邊緣拍攝時，也很為他感到擔心，言談中意外流露貼心性格。

Marz23私下很常用手機工作，無論是回信或是檢查作品畫面、聽demo等等所以螢幕大小對他而言格外重要，直呼大螢幕很重要，東西小就會讓人覺得小氣，「無論任何東西就是要大」，且透過大螢幕觀看MV十分過癮，還可以表情神氣地跟別人炫耀。如果出門只能帶一樣物品，那勢必就是「手機」了，Marz23曾一次因趕著出門練團、把手機遺忘在家裡，當天他因此有幾個小時都呈現失聯狀態，回想起來他表示：「當下很焦慮，深怕有誰急著找我，空檔的時候突然找不到事情做，因為沒有手機可以滑，有種跟外界斷聯的感覺。」

(中時 )