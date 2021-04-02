浩子餵牛。（民視提供）

浩角翔起主持《綜藝新時代》，本周到苗栗體驗酪牛工作，在農場老闆蔡銘晃、老闆娘楊燕萍帶領下，得用奶瓶餵小牛喝奶，只見浩角翔起餵起奶姿勢滿分，還聊起爸爸經，另一頭的籃籃、張立東則被小牛群起圍攻狂吸手中奶瓶，太熱情的小牛把二人嚇到躲進角落，還叫到燒聲，竟被浩角翔起虧經驗不足才這樣。

張立東坦言來尋姻緣，他與籃籃私下是好友，而且每次節目都會撩她，這次果然依舊火力全開，在開推草車時，二人擠在同一個小車廂內，還稱捲出來的草捲是二人的寶寶，曖昧指數滿點，讓浩子忍不住問籃籃覺得張立東如何，只見籃籃靦腆回答，只要他不要那麼花心可以專一，那可以考慮。

籃籃嘴角藏不住的笑意，讓浩角翔起決定當起紅娘幫湊對，順勢辦起一場草地婚禮，浩角翔起和牧場老闆成見證人，張立東拿起自己做的花草戒，儀式感十足幫籃籃戴上，並深情表示：「我沒有什麼壞習慣，但我…沒有妳我還真不習慣。」

(中時 )