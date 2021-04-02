六都會區3月「建物買賣移轉棟數」統計合計為22,576棟，月增45.4％，回歸正常表現，主因為上個月適逢農曆春節，基期較低，本月回到正常水位。六都中高雄以接近20％的成長幅度領先，成為表現最好的都會區。

永慶房屋表示，3月份六都建物買賣移轉棟數月增45.4％，台北市月增36.8％，新北市月增19.6％，桃園市月增25.7％，台中市月增47.4％，台南市月增48.4％，高雄市月增58.2％，大幅成長的幅度實為2月份有農曆春節，這個月工作日回歸正常，交易量增加，亦是正常表現。

由統計分析比較看，與去年同期相比，六都交易量增加13.9％，其中台北市年增13.0％，新北市年增19.6％，桃園市年增8.9％，台中市年增10.5％，台南市年增8.3％，高雄市年增19.2％。永慶房屋業管部協理謝志傑分析，3月的交易量六都會區全面增加，除了受到去年受疫情影響，房市買氣短暫陷入觀望氣氛外，去年下半年開始的資金熱潮以及超低利率環境持續，加上台灣的疫情控制得當，經濟前景也看好，讓今年買氣較去年熱絡。

六都中，高雄市交易量為3,682棟，月增58.2％，年增19.2％，是本月六都中表現較好的都會區，跟本月在大寮區、路竹區應有新建案交屋，推升交易量有關，帶動高雄3月交易量年增近2成。

若加總第1季六大都會區建物買賣移轉棟數，六都交易量合計為62,157棟，較去年同期增加16.5％，其中台北市年增16.1％，新北市年增14.9％，桃園市年增16.8％，台中市年增20.9％，台南市年增6.0％，高雄市年增20.1％。六都會區中除了台南市之外，其餘都有雙位數的成長，顯示自住、置產等剛性買盤依然強勁。

謝志傑提醒，立法院已經通過房地合一稅2.0初審，未來上路實施後，是否對房市交易量造成影響，值得持續關注。

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(中時新聞網)