根據國際數據資訊（IDC）2020年針對全球遊戲市場調查，全球電競PC和電競顯示器市場在2020年創下歷史新高，出貨量同比增長26.8％，達到5,500萬台，是自2016年以來的新高。

IDC.預測2020-2025年電競PC出價一覽。（圖／IDC）

IDC指出2020年的疫情流行也為電競PC創造新的成長動能，隨著消費者留在家中時間更多，加上在外面花費更較少的錢，電競類的出貨量在個人電腦和顯示器的銷量同比增長26.8％，數量達到5,500萬台。調查也顯示，北美市場和西歐市場雙雙超越了亞太地區（包括日本），成為最大的市場，其中電競筆電扮演銷售成長的要角。

無懼於面板缺貨的影響，電競筆電在2020年成長了26.9％，IDC認為這歸因於消費者對電競筆電兼具工作和娛樂的多功能性，規格與桌上型已經同等級。

電競顯示器在2020年也達到了新的銷售高點，與2019年相比增長了77％以上，出貨量達到了1,430萬台。IDC更預計，電競顯示器2025年全球銷量達到7,290萬，複合年增長率為5.8％。

對於目前全球零組件缺貨的狀況，IDC全球PC顯示器分析師Jay Chou表示，製造商應聰明的去判斷市場分配有限的資源，認為在商用市場中電競顯示器是有意義的。

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(中時新聞網)