田馥甄（Hebe）3月30日迎來38歲生日，好姐妹任家萱Selina當天出席公益活動就自爆已和陳嘉樺（Ella）安排好慶生生日趴。晚上6點半，本刊直擊Selina帶著妹妹任容萱、任妹男友林柏澍，一起搭車前來赴約為Hebe慶祝。好友碰面似乎有聊不完的話題，直至隔天深夜兩點，都還捨不得散會離開Hebe家。

Ella老公賴解孵帶著即將滿4歲的兒子勁寶，於晚上10點先行返家。（圖／本刊攝影組）

3月30日晚上6點半，結束工作的Selina，帶著妹妹任容萱與林柏澍出現在Hebe住家門外，看來是準備是要為認識20年的好姐妹好好慶祝生日。直到接近10點，才又看到Ella老公賴解孵帶著即將滿4歲的兒子勁寶，走出Hebe家搭車離開。而Ella則是待到隔天半夜近兩點才搭上多元計程車返家。

Selina於Hebe生日當天以學姊暨代言人身份，出席陽光基金會舉辦「認真看見陽光」公益記者會，呼籲大眾踴躍捐款。（圖／本刊資料照）

當日下午Selina曾說因為怕媒體跟拍，要傳訊息給Ella、Hebe叮嚀她們「盛裝、盛裝、盛裝、再盛裝」，打趣表示不如3人都穿上2019年金曲獎的表演服裝，卻沒想到當晚她只是換上輕便褲裝出席，讓本刊攝影見狀大失所望。Selina透露雖然Hebe什麼都不缺，但已準備了小飾品要送給她當作生日禮物，「最想說的還是感謝，謝謝她成為我的姐妹，在我需要的時候，給了我很多關鍵的想法，很重要的力量，彼此扶持，無法想像我的人生沒有田馥甄。」

Selina（中）表示慶生活動可能會有攝影出現，要S.H.E成員們「盛裝、盛裝、盛裝、再盛裝」出席Hebe生日趴，打趣說不如穿上2019年在金曲獎的表演服裝。（圖／台視提供）

早在3月25日S.H.E姐妹們就已提前為壽星Hebe慶生，Hebe更巧手作了起士蛋糕，Selina還在臉書po文打趣說：「吃到甄的蛋糕～不是假的喔！」並曬出3人合體慶生照，大讚Hebe是專業西點師傅，做的是全世界最好吃的起司蛋糕，好吃程度已達到開店等級。

或許是因為先前Selina和Hebe嗑鍋被本刊直擊，才讓她們生日聚會改約家中，雖然8日、25日好姐妹已接連碰面，但每次聚會一樣都有聊不完的話題，直到31日深夜兩點，都還捨不得散會離開Hebe家。

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(中時新聞網)