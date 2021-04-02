臺鐵太魯閣號408車次2日一早在花蓮發生傷亡慘重事故，各方正極力搶救中。高雄市長陳其邁臉書發出聲援，表示高市消防局特搜隊及搜救犬隊正機動待命，衛生局也整備好醫護資源，隨時配合花蓮縣府的調度。

陳其邁表示，高市府將提供協助，盼傷亡降到最低。今早他已召集秘書長、消防局、衛生局到市府開會。同時要求消防局的特搜隊及搜救犬隊機動待命準備支援。衛生局也整備好醫護資源，隨時配合調度，希望整起事故的傷亡降至最低。

(中時 )