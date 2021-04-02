【太魯閣出軌】高市救災人力設備待命 陳其邁：隨時支援花蓮出軌意外 14:192021/04/02 中時 袁庭堯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄市長陳其邁臉書發出聲援，表示高市消防局特搜隊及搜救犬隊正機動待命，衛生局也整備好醫護資源，隨時配合花蓮縣府的調度。（本報資料照／袁庭堯高雄傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 臺鐵太魯閣號408車次2日一早在花蓮發生傷亡慘重事故，各方正極力搶救中。高雄市長陳其邁臉書發出聲援，表示高市消防局特搜隊及搜救犬隊正機動待命，衛生局也整備好醫護資源，隨時配合花蓮縣府的調度。 陳其邁表示，高市府將提供協助，盼傷亡降到最低。今早他已召集秘書長、消防局、衛生局到市府開會。同時要求消防局的特搜隊及搜救犬隊機動待命準備支援。衛生局也整備好醫護資源，隨時配合調度，希望整起事故的傷亡降至最低。 清明連假第一天台鐵出狀況 交通疏運雪上加霜 【太魯閣出軌】雙北消防支援台鐵意外 看到救災車請讓路 (中時 ) #隨時 #傷亡 #衛生局 #待命 #花蓮 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 【太魯閣出軌】桃園市消防局 隨時可出發 13:172021/04/02 生活 【太魯閣出軌】多少台東鄉親在出軌列車上？ 台東縣府：取得名單後設諮詢窗口 13:412021/04/02 生活 【太魯閣出軌】事故工程車附近進行邊坡維護 為何會滑落下去 台鐵局正在釐清 11:212021/04/02 生活 【太魯閣出軌】衛福部就近開設前進指揮所 以花蓮作為第一線收治點 12:472021/04/02 生活 【太魯閣出軌】工程車停斜坡滑落釀禍 目擊者：車掉下工程人員全跑光 11:422021/04/02 生活 【太魯閣出軌】台鐵火車出軌重大傷亡 北檢派2法醫趕赴花蓮支援 12:442021/04/02 生活 【太魯閣出軌】驚呼撞到卡車了！4車乘客直擊出軌：火車報銷了 11:072021/04/02 生活 【太魯閣出軌】太魯閣列車5至8節車廂變形 傳人無生命跡象 11:002021/04/02 生活 【太魯閣出軌】警政署長坐鎮應變指揮所 指示鐵路、花蓮警全力協助搶救 12:552021/04/02 生活 【太魯閣出軌】醫院搶救現場直擊 幼童頭包紗布媽心疼緊抱 13:372021/04/02 生活 【太魯閣出軌】藍委：為還受困的民眾集氣 11:492021/04/02 政治 政治熱門新聞 韓國瑜「快訊」今晚宣布參選國民黨主席？ 王淺秋飆淚 - 政治 不敢告吳子嘉？陳時中吐真言 陳揮文評論一針見血 - 政治 NCC拍板華視遞補52台後 最新民調竟一面倒 - 政治 【太魯閣出軌】藍立院黨團臉書發文惹議 黃暐瀚說重話：趕快下掉 - 政治 看完這份民調 黃暐瀚曝蔡政府最新布局 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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