車內受困民眾相互攙扶，在救難人員協助下沿著車頂慢步向前，驚險脫困。（圖／本報系影音截圖）

太魯閣號撞擊後，衝進隧道內的車頭半節都已不見。（圖／本報系影音截圖）

現場直擊／太魯閣號出軌死傷擴大 最新救援畫面曝光｜2021.04.02

今日（2）是清明節連續假期首日，太魯閣號408次列車，從樹林出發前往台東，行經花蓮崇德、和仁間，在清水隧道發生事故。警消人員證實，目前至少37人無生命跡象、72人待援。現場影片也曝光，救難人員不斷對受困民眾喊話，確保通道暢通與受傷人數，民眾隨後在協助下沿車頂走出，驚險脫困；民眾面對變形的車輛殘骸，不斷發出驚喊聲，甚至有人直呼：「我的手還好沒斷啊！」「我們一定有傷亡！」現場狀況混亂，景象更是一片狼藉。

台鐵局通報，408次太魯閣號（樹林往台東）在今天上午9點28分於崇德、和仁間東線（k51+250）發生出軌事故，其中第1、2節車廂出軌、3至8節卡在隧道內，事故主因是邊坡上的工程車滑落砸中列車。台鐵表示，正在釐清工程車為何會停在邊坡上，若是廠商疏失，將依照合約向廠商求償。花蓮縣消防局回報，408次太魯閣號全車乘客約500人，目前已疏散逾百人，現正全力搶救中。

根據現場影片可見，太魯閣號撞擊後衝進隧道內的車頭半節都已不見，民眾受困在漆黑環境中，救難人員不斷喊道：「有幾個受傷？有幾個受傷？」「4車的！4車的！旁邊可以出來！」「好像都卡在那邊啊？」「所以4車的都出來了嗎？4車的！你可以從這邊下來，去到旁邊的草皮，要不要？剛剛有走過，你們小心一點就好，帶重要的東西就好！」現場一片混亂，拍打聲、呼喊聲與交談聲不斷，列車殘骸橫陳隧道中，現場一片混亂。

隨後，車內受困民眾相互攙扶，在救難人員協助下沿著車頂慢步向前，驚險脫困。民眾步出車廂後，看到跌落草堆中的黃色工程車，邊喘著氣邊邊驚呼：「我們的火車撞到這個卡車了！整個火車已經……清水隧道這裡出狀況！整個火車已經報銷了！我的手還好沒斷啊！撞到卡車了！卡車掉下來了！撞到卡車掉下來，火車都已經變形了！前面的車廂全部都變形了！」不僅如此，也有民眾急喊：「我們一定有傷亡！」

在慈濟醫學中心入口可見，指揮官、保安人員與眾位醫護人員嚴陣以待，指揮官更不斷在大門內外來回巡視，現場氣氛凝重。

(中時新聞網)