加拿大東岸新布朗斯威克省（New Brunswick）近幾年出現神秘腦部疾病，患者出現記憶力衰退、幻覺、肌肉萎縮、抽搐等症狀，至今已有43起病例，並且造成5人喪命。

加拿大東岸出現神秘腦部疾病，患者出現記憶力衰退、幻覺、肌肉萎縮、抽搐等症狀，至今已有43起病例，並且造成5人喪命。

綜合英國《衛報》（The Guardian）、《每日郵報》（Daily Mail）報導，加拿大東岸新布朗斯威克省近幾年來陸續出現神秘腦部疾病案例，第一起疑似病例發生於2015年，不過近幾年病例數有上升趨勢，2019年發現11起，2020年有24起，今年至今已有6件案例，總計有43起案例，官員證實，神秘疾病已經造成5人死亡。

儘管病例數有增加趨勢，不過直到上周，當地衛生主管單位要求醫生注意類似「庫賈氏病」（Creutzfeldt-Jakob Disease，CJD）症狀的文件曝光後，出現神秘腦部疾病的消息才為人所知。

患者的症狀與庫賈氏病極為類似，包括出現記憶力衰退、視力問題、不正常抽搐等，參與疾病調查的神經病學家馬雷羅（Dr Alier Marrero）指出，患者一開始出現不明疼痛、抽搐、行為改變，18至36個月後開始出現認知功能下降、肌肉萎縮、流口水、磨牙等症狀，部分患者甚至出現幻覺，感覺皮膚上有昆蟲在爬。

儘管症狀和庫賈氏病相似，不過官員指出，症狀並非由庫賈氏病引起。根據台灣衛生福利部、台大醫院官網介紹，庫賈氏病是由一種名為Prion的蛋白質發生改變而致病，屬於罕見疾病。外界經常將此疾病和狂牛症（Bovine Spongiform Encephalopathy）做聯想，不過實際上和狂牛症相關的叫作「新型庫賈氏病」（new variant CJD），主要是食用罹患狂牛症的牛隻產品感染所致。

除了庫賈氏病，專家調查團目前也已經排除了癡呆、神經退化性疾病（Neurodegenerative diseases）及其他可能感染。由於尚不清楚病因，參與調查的神經病學家凱許曼（Dr Neil Cashman）表示，基本上這是某個新東西。

不過多數病例主要集中在新布朗斯威克省人口稀少的阿卡迪亞半島（Acadian peninsula），專家目前正在調查是否和水源、土地、昆蟲等環境因素有關。

(中時新聞網)