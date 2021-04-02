加拿大東岸新布朗斯威克省（New Brunswick）近幾年出現神秘腦部疾病，患者出現記憶力衰退、幻覺、肌肉萎縮、抽搐等症狀，至今已有43起病例，並且造成5人喪命。

加拿大東岸出現神秘腦部疾病，患者出現記憶力衰退、幻覺、肌肉萎縮、抽搐等症狀，至今已有43起病例，並且造成5人喪命。

綜合英國《衛報》（The Guardian）、《每日郵報》（Daily Mail）報導，加拿大東岸新布朗斯威克省近幾年來陸續出現神秘腦部疾病案例，第一起疑似病例發生於2015年，不過近幾年病例數有上升趨勢，2019年發現11起，2020年有24起，今年至今已有6件案例，總計有43起案例，官員證實，神秘疾病已經造成5人死亡。

儘管病例數有增加趨勢，不過直到上周，當地衛生主管單位要求醫生注意類似「庫賈氏病」（Creutzfeldt-Jakob Disease，CJD）症狀的文件曝光後，出現神秘腦部疾病的消息才為人所知。

患者的症狀與庫賈氏病極為類似，包括出現記憶力衰退、視力問題、不正常抽搐等，參與疾病調查的神經病學家馬雷羅（Dr Alier Marrero）指出，患者一開始出現不明疼痛、抽搐、行為改變，18至36個月後開始出現認知功能下降、肌肉萎縮、流口水、磨牙等症狀，部分患者甚至出現幻覺，感覺皮膚上有昆蟲在爬。

儘管症狀和庫賈氏病相似，不過官員指出，症狀並非由庫賈氏病引起。根據台灣衛生福利部、台大醫院官網介紹，庫賈氏病是由一種名為Prion的蛋白質發生改變而致病，屬於罕見疾病。外界經常將此疾病和狂牛症（Bovine Spongiform Encephalopathy）做聯想，不過實際上和狂牛症相關的叫作「新型庫賈氏病」（new variant CJD），主要是食用罹患狂牛症的牛隻產品感染所致。

除了庫賈氏病，專家調查團目前也已經排除了癡呆、神經退化性疾病（Neurodegenerative diseases）及其他可能感染。由於尚不清楚病因，參與調查的神經病學家凱許曼（Dr Neil Cashman）表示，基本上這是某個新東西。

不過多數病例主要集中在新布朗斯威克省人口稀少的阿卡迪亞半島（Acadian peninsula），專家目前正在調查是否和水源、土地、昆蟲等環境因素有關。

文章來源：Mysterious brain disease that resembles deadly 'Mad Cow Disease' kills FIVE and is reported in 43 people in Canada
文章來源：Mystery brain disorder baffles Canadian doctors

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(中時新聞網)

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