台中市勞動檢查處關懷勞工權益，舉辦「110年職業安全衛生攝影徵選比賽」，以正反面雙主題「安全之影」及「危害之影」進行分組評選，經由勞動者視角詮釋職場安全與危害，宣導預防職災的重要性，徵件自即日起至8月31日止17時止，首獎獎金1萬2000元，歡迎攝影高手們踴躍參與。

勞工局長張大春表示，職業安全衛生是極為重要的議題，每位勞工的生命安全都代表一個家庭的幸福，需要受到更多的關注及保護，此次攝影比賽記錄各行業勞動工作者的影像，宣導工作安全與健康觀念，提升安全衛生危害預防水平。

勞工局說明，此次比賽將選出前3名、佳作4名、特別主題獎3名、特別主題獎佳作4名，獎金分別為冠軍1萬2,000元、亞軍1萬元、季軍8,000元、佳作2,000元、特別主題獎8,000元及特別主題獎佳作2,000元，皆將頒發獎狀。

14件優勝作品將刊登在勞工局與勞檢處網頁，並在安全衛生宣導活動中展出，屆時參與民眾也能從中感受到勞工者的故事，對職災防治及工作環境有更深一層的認識，有助強化全市勞動環境安全衛生危害預防的觀念。

(中時 )