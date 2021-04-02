在近日帛琉旅遊泡泡接連傳出買氣後繼無力之際，雄獅發聲力挺政府及旅遊業得來不易的帛琉泡泡，雄獅董事會宣布將派董事總經理裴信祐將親自帶隊帛琉團，全力衝刺4月10日之5天4夜、一班次34名的遊程，雄獅更表示，做為旅遊界龍頭也要有承擔的責任，力拚讓泡泡持續升空，而不成為泡沫，因此自4月10日起，只要華航後續有開出帛琉航班，雄獅都會全力配合出團。

雄獅董事總經理裴信祐於通訊軟體的觀光群組裡表示：「評論容易，做事難，開放也不是，不開放也被唸，沒有試市場，沒有吃好到相報，怎麼會有下一步？去了，如果回報體驗不好，也知道我們都盡力了，知道下次要如何精進。做事業，本來就是嚐試錯誤中求精進，虧損是投資，虧損後得到贏的經驗，是珍貴的。」他認為，縱然有諸多賣不好的原因，但都可從錯誤中學習，也能夠一一克服，要讓泡泡持續升空遨翔，而不要成為泡沫。

最後他指出，當然企業也當自我評估，是要進還是要退，決定要進，就要盤算各種風險與機會。帛琉或許不是最佳的出國旅遊地選擇，價格也因種種因素升高，唯有群策群力，真心支持才能一步步跨出去。

(中時 )