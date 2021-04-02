北市警方2日表示，因應太魯閣號重大事故，北市各轉運店及高架道路出現輕微車潮人潮，警方已針對台北、市府、南港及圓山4大轉運站，進行相關交通疏導工作，以提升運輸能量維持運輸通暢。

北市警方指出，除4大轉運站外，包括環東高架、信義快速道路及市民高架道路，事故發生後均出現許多車潮，經研判前開瓶頸路段包括台北轉運周邊（市民大道一段、承德路）、市府轉運站周邊（忠孝東路五段、基隆路一段）、南港轉運站周邊（市民大道八段、忠孝東路七段）、圓山轉運站周邊（民族 西路、中山北路三段、承德路三段）、環東大道、堤頂大道、市民高架道路、國道一號線、國道三號線及信義快速道路等交流道、匝道口及鄰近道路等。

警方已規劃警力、義交，針對重點道路及運輸站，加強交通疏導及事故排除，另呼籲用路民眾隨時收聽警廣路況報導及行車資訊，提前改道避開壅塞路段，以免耽誤寶貴時間。

(中時 )