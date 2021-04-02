台鐵列車太魯閣號408車次今日上午於花蓮縣秀林鄉清水隧道附近發生出軌事故，目前累計37人失去生命跡象。美國在台協會（AIT）向今天太魯閣號事故的傷者、罹難者、家屬及受影響的民眾致以最深切的慰問及哀悼。在這個艱難的時刻，我們希望台灣人民都能夠得到慰藉及平安。

現場直擊／太魯閣號出軌死傷擴大　最新救援畫面曝光
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(中時 )

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