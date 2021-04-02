【太魯閣出軌】AIT致以最深切的慰問及哀悼 14:462021/04/02 中時 楊孟立 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美國在台協會（AIT）。（報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台鐵列車太魯閣號408車次今日上午於花蓮縣秀林鄉清水隧道附近發生出軌事故，目前累計37人失去生命跡象。美國在台協會（AIT）向今天太魯閣號事故的傷者、罹難者、家屬及受影響的民眾致以最深切的慰問及哀悼。在這個艱難的時刻，我們希望台灣人民都能夠得到慰藉及平安。 現場直擊／太魯閣號出軌死傷擴大 最新救援畫面曝光 訂閱影音： 中時新聞網 【太魯閣出軌】藍委：為還受困的民眾集氣 【太魯閣出軌】生還者睡夢中撞摔到椅下 驚吐：還好是在隧道 (中時 ) #出軌 #AIT #太魯閣號 #哀悼 #深切 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 【太魯閣出軌】國民黨籲政府全力救援保障傷者安全 12:502021/04/02 政治 【太魯閣出軌】台東火車站湧入大批民眾 阿伯心急還沒聯絡上兒子 大嘆完了 12:062021/04/02 生活 死傷擴大！37人無生命跡象 太魯閣號列車重創 10:122021/04/02 生活 【太魯閣出軌】車廂卡隧道停電 500乘客摸黑開手機爬窗逃 10:542021/04/02 生活 【太魯閣出軌】驚呼撞到卡車了！4車乘客直擊出軌：火車報銷了 11:072021/04/02 生活 【太魯閣號出軌】列車當下晃很大 男乘客還原事發車廂慘況 12:342021/04/02 生活 【太魯閣出軌】驚悚畫面！車頭「像豆腐一樣被切開」 一半不見了 11:232021/04/02 生活 【太魯閣出軌】驚悚空拍畫面曝光 隧道旁大面積斜坡工地 12:022021/04/02 生活 【太魯閣出軌】美女主播蕭彤雯見事故悲痛 釣出車上乘客回：我這班 11:442021/04/02 生活 【太魯閣出軌】太魯閣號出軌卡隧道 倖存者曝「貨車掉下來被火車撞到」 11:052021/04/02 生活 【太魯閣出軌】含站票近500旅客 台鐵公布最新傷亡情形 11:032021/04/02 生活 政治熱門新聞 韓國瑜「快訊」今晚宣布參選國民黨主席？ 王淺秋飆淚 - 政治 不敢告吳子嘉？陳時中吐真言 陳揮文評論一針見血 - 政治 NCC拍板華視遞補52台後 最新民調竟一面倒 - 政治 【太魯閣出軌】藍立院黨團臉書發文惹議 黃暐瀚說重話：趕快下掉 - 政治 看完這份民調 黃暐瀚曝蔡政府最新布局 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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