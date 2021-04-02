台鐵太魯閣號408次列車，今（2日）上午行經崇德、和平間發生出軌事故，至目前至少37人無生命跡象、70人受傷，另外還有數十人待援。對此，國民黨立院黨團也在臉書發文附圖哀悼東部民眾要一條平安回家的路，為什麼這麼難？沒想到引來不少網友留言批評內容與時機不妥，但也有網友認為交通部長林佳龍應該下台。資深媒體人黃暐瀚也發文直言，快把這個圖給改掉下掉。而國民黨也在約下午2點多撤圖。

國民黨立院黨團在臉書發文表示，「東部民眾：一條平安回家的路！為什麼這麼難」？並引述蔡英文1日出席台鐵電聯車啟航儀式時的致詞，稱「台鐵不僅提高運輸能量、行車安全，也提升搭乘的體驗」，同時附上一張圖，圖說內容寫著：「祈求太魯閣號乘客平安，交通部長林佳龍說：台鐵將求償」，似暗示求償優先。

國民黨立院黨團在臉書發文，引發爭議。（圖片摘自國民黨立院黨團臉書）

沒想到此文一出，遭到大批網友在此臉書下方留言，批評此時不宜見獵心喜，應搞清楚什麼時間發什麼樣的文，但也有網友認為，林佳龍應該要下台。黃暐瀚也在臉書發文表示，這麼重大的公安意外，34人死、2人無生命跡象，若出軌確定是工程車所害，難道不該求償嗎？交通部長林佳龍說會提出求償，但有說不搶救嗎？

黃暐瀚說，關鍵時刻，國人要同心救災，出錢出力，這種時候，最不需要考慮的，就是「政治」。國民黨小編若懂「民心」，快把這個圖，給改掉下掉，不要討罵了。願傷亡降到最低，天祐中華民國，台灣加油！

(中時新聞網)