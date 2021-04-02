台鐵太魯閣號408次列車，今上午行經崇德、和平間發生出軌事故。立法院交通委員會召委邱臣遠表示，現階段就是救援優先，後續再來究責；因應現在是連假期間，要求交通部啟動東部緊急疏運措施，協調公路總局啟動公路疏運，不排除變更下周委員會議程，要求交通部、台鐵進行專案報告。

邱臣遠說，發生憾事大家都不願意，目前就是救災第一，交通部及台鐵應協助受害家屬處理醫療、賠償等事宜，並因應連假返鄉出遊需求，應立即啟動東部緊急疏運措施，讓旅客可以提前因應。

邱臣遠認為，台鐵近年來交通事故過多，必須全面檢討鐵路交通安全，也要求運安會盡快進行相關調查報告，避免事故一再發生。

另名交通委員會召委陳素月則說，對於台鐵發生事故非常遺憾，初步了解意外肇因來自外部，雖然不是台鐵本身問題，但希望台鐵要釐清責任，並於日後加強維護鐵道周邊禁止進入，相關安全維護要檢討。

因連假關係，下周交通委員會僅周三、周四開會，由陳素月及邱臣遠各自輪值一天當召委，原本周三議程排定邀請交通部長林佳龍針對「振興疫後旅遊暨發展國內觀光－就推動旅遊泡泡以及2021年自行車旅遊年現況、2022年鐵道旅遊年後續規劃」進行專題報告，因應台鐵太魯閣號出軌事故，不排除將變更議程，要求交通部及台鐵進行專案報告。

(中時 )