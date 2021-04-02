傾全村之力為孩子路跑，民靖國小不一樣兒童節感動爆棚。（民靖國小提供／吳敏菁彰化傳真）

民靖國小迎接兒童節，特別舉辦學區地圖路跑活動，學區內民靖村、小西村等全村之力總動員，校長李瑞緻勉勵「不是比速度、而是重態度；堅持到底，成功達陣」，師生兵分兩路，孩子們跑出了熱情，家長會、村民協助交通管制，站崗補給站提供補給品，抵達終點還迎來了特別的禮物，都樂翻了。

民靖國小舉辦路跑，名聞遐邇的神農獎得主「興家洋菇場」李美玲、翠禧蘭園莊季都園長，村長莊瑞林村長、村長林永富、理事長林育萬理事長、民靖國小家長會莊政賢會長及全體委員.都熱情參與，出錢出力，提供最吸引孩子們的禮物，還全村總動員協助路口交通管制，傳遞孩子們愛己、愛家、愛鄉、有品、感恩、惜福的素養力。

槍聲響起，只見師長帶隊兵分兩路，緊張期待卻也歡笑連連，路跑過程中，孩子們堅持不懈；沿途補給站、加油聲，讓我們預見希望、感受美好。會長夫人還致贈的樂高玩具，讓小朋友們興奮。

重頭戲還在後頭，兩場全校師生一起玩樂樂棒球與量身打造的躲避球賽，由自治小鄉長幹部群規劃執行，接著進行模範兒童表揚、家長會兒童節禮物，一卡車的烤香雞宅配到校，引起一陣歡樂騷動聲。

小朋友們點數，「樂高、烤雞、牙膏、牙刷、環保餐袋、益智文具、各站飲品補給」小朋友過了個愛滿溢的難忘兒童節。

傾全村之力為孩子路跑，民靖國小不一樣兒童節感動爆棚。（民靖國小提供／吳敏菁彰化傳真）

傾全村之力為孩子路跑，民靖國小不一樣兒童節感動爆棚。（民靖國小提供／吳敏菁彰化傳真）

傾全村之力為孩子路跑，民靖國小不一樣兒童節感動爆棚。（民靖國小提供／吳敏菁彰化傳真）

(中時 )