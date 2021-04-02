女星林莎擁有甜美臉蛋、D罩杯火辣身材，被網友封為「國民初戀」、「台版三上悠亞」，是不少綜藝節目的常客，林莎也時常在社群平台分享辣照，希望將近67萬人追蹤，日前她曬出一段6秒影片，養眼的泡澡畫面讓2.4萬網友陷入暴動直呼，「性感小妖精」。

林莎在IG發文表示，「這個時間按摩完，泡個澡，幸福的晚上～」更吐槽自己最近都喜歡在半夜發文，並附上泡澡的照片及影片，影片中能看到濕漉漉的長髮黏在她赤裸的身上，露出一大片白皙滑嫩的肌膚，她瞪大無辜的小鹿眼，嘟起櫻桃小嘴，還對著鏡頭眨眼放電，讓網友全都瞬間融化。

短短6秒畫面卻讓網友意猶未盡，紛紛激動表示，「目前台灣最美」、「勾追（可愛）的林莎」、「水姑娘」、「你是我心中的玫瑰花」、「素顏還能這麼漂亮真不可思議」、「泡個澡也能那麼美」、「我都早睡看不到啦」、「這個時間發這個文意圖使人睡不著（？」、「這時間一定要這麼辣嗎」。

事實上，林莎外表甜美，還曾和藝人小鐘在《綜藝玩很大》合組螢幕CP，一起在旅館同住一晚，當時林莎先在泳池幫小鐘按摩，接著小鐘還以公主抱的方式將她抱回房間，緊張到滿頭大汗，看《格雷的五十道陰影》時，小鐘更被主持人虧「是不是哪裡凸凸的」，可見林莎魅力無法擋。

(中時新聞網)