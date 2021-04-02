楊影在漫天黃沙中拍攝〈呂布〉MV。（青田音樂提供）

楊影在漫天黃沙中拍攝〈呂布〉MV。（青田音樂提供）

楊影在漫天黃沙中拍攝〈呂布〉MV。（青田音樂提供）

新人楊影頂著台大數學系畢業高學歷、高顏值、男高音的「三高」光環勇闖歌壇，全能潛力獲林隆璇賞識簽下成愛徒，出道以來被稱為「跨界美聲」的楊影，近以「新東方音樂美學」概念打造最新單曲〈呂布〉，MV主場景拉到台南七股附近有名的沙漠區拍攝，戲分吃重的楊影在漫天黃沙中，飾演舉步維艱、落魄失意的俠客，宛如武俠電影般壯闊豪情，但私底下的他卻為戲吃足苦頭，除了導演要他在滿天風沙時逆著風睜開眼睛對戲外，當中有一幕失魂落魄的片段，讓楊影必需仆街在沙中，光這一幕就拍了五次。

他形容當天拍攝根本就是「吃沙吃到飽」的行程．苦笑表示：「我大概把三年份的沙都吃完了，不管演戲、對嘴時都在吃沙，全身包括頭髮、耳朵、衣服、鞋子裡也全部都是沙，當天就是『吃沙日』，回台北後那三天在洗澡時，都還是發現耳朵裡還有沙子殘留。」由於MV故事中男主角為愛奮力一搏，問楊影實際生活上的戀愛經驗也是否如同會像男主角般挺身護愛？他大笑說：「在愛情上反而我是小孬孬，會順著對方的意見那種，比較小男人心態。」

年僅28歲卻自認有個老靈魂的楊影坦言對東方哲學及太極相關相當著迷，「大學加入合唱團後，指導我合唱指揮的連芳貝老師因為思想跟肢體都很有東方感，近十年下來耳濡目染受到她的影響，加上合唱很多詩詞作品，讓我特別喜歡東方味道那種神秘沉穩內斂感」。這次為了錄唱古代文學作品歌曲特別翻三國演義小說「做功課」的楊影，自爆私底下是個「不愛看書」的小孩，他笑說：「我不喜歡看書，我無法集中精神閱讀很多字，所以當然也很少看武俠小說。會讀書都是因為會有想要學習的知識，沒有必要的話不會讀書。」不愛看書卻很會念書的楊影也成了同學眼中反差極大的奇才，他笑說：「漫畫才是我最常翻的『書』。」

(中時 )