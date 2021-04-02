2日上午台鐵太魯閣號在大清水隧道發生出軌事故，花蓮縣政府應變中心為協助台鐵，將封閉台9線仁水隧道北上車道作為大量傷患檢傷平台，提醒駕駛人北上改走台9丁線，南下行經台9線仁水隧道駕駛人請小心行駛、減速慢行。
另救援車輛需行駛蘇花公路路廊，公路總局呼籲下午欲行經蘇花公路的遊客，儘量改至其他景點遊憩，以利救援事故傷患。
公路總局表示，因應目前台鐵和仁-崇德間出軌事故，已請各客運公司因應後續接駁情形，並機動增班，今日北花線預售票尚有57.36％。
(旺報 )
2日上午台鐵太魯閣號在大清水隧道發生出軌事故，花蓮縣政府應變中心為協助台鐵，將封閉台9線仁水隧道北上車道作為大量傷患檢傷平台，提醒駕駛人北上改走台9丁線，南下行經台9線仁水隧道駕駛人請小心行駛、減速慢行。
另救援車輛需行駛蘇花公路路廊，公路總局呼籲下午欲行經蘇花公路的遊客，儘量改至其他景點遊憩，以利救援事故傷患。
公路總局表示，因應目前台鐵和仁-崇德間出軌事故，已請各客運公司因應後續接駁情形，並機動增班，今日北花線預售票尚有57.36％。
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