台中市1名56歲陳姓婦人日前被路人發現深夜在復興路四段與大勇街口疑似迷路，經警方到場了解，沒想到她一會說要搭火車到太平區，一會又說要到苗栗找哥哥，幸好警方沒有被誤導，鍥而不捨地確認陳姓婦人的身分，發現婦人早已搬來台中和女兒同住，便將婦人送返其在太平區的住處，熱心為民服務讓家人萬分感謝。

台中市政府警察局第三分局立德派出所警員林其賢、鄭裕憲日前擔服22時至24時巡邏勤務，23時35分接獲民眾報案表示於復興路四段與大勇街口有婦人走失，警方到達現場了解，該名婦人稱自己從太平區坐火車到台中火車站，要轉乘公車到苗栗找哥哥。

但事實上火車根本沒有行經太平區，警方察覺婦人說話毫無邏輯，顯有異狀，幸好老婦尚還記得自己身分，警方見夜已深，不忍其在外遊蕩，便先將陳姓婦人帶返所休息，並透過警用系統尋找其家人，惟因無法聯繫上其家屬，索性將婦人載往其女兒太平區之住處。

婦人見到熟悉的街景，立刻想起來自己和女兒就住在這裡，回想稍早自己堅持要回苗栗，忍不住笑著嘆氣：「有歲數了！」事後員警再次聯繫婦人女兒，提醒其母親恐有失智症狀，女兒表示，她當天很早即就寢，所以才會沒接到電話，也不知道媽媽跑出去走失了，近期有發現媽媽開始出現失智的症狀，會帶媽媽前往醫院就診並多加關心媽媽狀況，十分感謝警方的提醒與協助。

警方呼籲，民眾家人如有失智症狀或走失記錄，可至市政府社會局申請愛心手鍊，或於隨身衣物縫繡便於協尋的資訊，讓迷失的家人可以在最短的時間內找到回家的路。

(中時 )