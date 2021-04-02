驚恐！太魯閣號出軌 乘客憶撞擊瞬間「人被甩出來」互助止血

清明連假首日，台鐵太魯閣號就因工程車砸落鐵軌發生事故，花蓮慈濟醫院截至目前收治最多傷患共有39位，其中有一人發生氣胸、骨盆腔、大腿骨斷裂的重傷，為一名年約40多歲的女性，花蓮慈濟醫院院長林欣榮表示，該名重傷患者目前情況穩定，其餘傷患還有22位仍在診治，另外還有中度受傷者7名、28人輕傷，14人已離院。

林欣榮表示，花蓮慈濟目前收治最多的太魯閣號傷患，醫院在接到訊息後已立即清出ICU，目前病房量能仍然充足，至於人力上花蓮慈濟擁有450名醫師、1500名護理人員，目前都能進行妥善安排，尚不需要從其他地區調動人力支援。

林欣榮觀察，這次到院的傷患大多是要返鄉清明祭祖，受傷的兒童也有十幾位，但多數傷勢狀況都還算輕微，反而是爸媽傷勢較重。

2018年2月6日花蓮曾發生規模6.2的地震，造成花蓮當地不小的災情，林欣榮說，這次太魯閣號出軌，花蓮慈濟之所以能在一個半小時內就收治39名傷患，且有條不紊的安置，第一時間設置重傷、中傷、輕傷分區，急救區、開刀房、家屬接待區等，靠的就是過去0206地震的經驗。

(中時 )