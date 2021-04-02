驚恐！太魯閣號出軌 乘客憶撞擊瞬間「人被甩出來」互助止血

台鐵太魯閣號408車次列車2日在花蓮大清水隧道發生出軌事故，目前搶救正在進行中，綜藝圈明星紛紛集氣祈禱，宋逸民、陳維齡帶領藝起發光協會成員正巧在同日前往花蓮辦活動，本來想搭該班火車的他們因為訂不到票而改搭遊覽車，兩夫妻也在臉書寫下：「很心痛很震驚，內心的情緒極其複雜，迫切的為花蓮太魯閣號所有乘客禱告，求神憐憫求神醫治。」

藝起發光協會成員眾多，包含吳東諺、林道遠等數十位成員都參加了這次活動，列車出軌噩耗傳出後，宋逸民、陳維齡也率所有人在遊覽車上祈禱，希望讓所有傷害降到最低，「今天一大早耶和華大軍搭乘遊覽車出發，一上車就看到了花蓮太魯閣號出軌的即時新聞，非常心痛與震驚，因為本來今天藝起發光第一批神國軍隊就是要搭乘這一班火車，但後來因為訂不到車票，所以改搭遊覽車，內心複雜的情緒無法言喻」。

藝起發光協會成員出發去花蓮。（摘自臉書）

邵大倫也在臉書祈禱，「請大家為太魯閣的傷亡者祈禱祝福。」氣象主播王淑麗也寫下，「祈求傷亡降到最低，集氣希望乘客們平安」。

(中時 )