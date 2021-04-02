兒童節將至，市面上推出多樣玩具供家長選購，為維護兒童健康，台中市府抽查玩具商品，從去年六月至今查獲170件，不合格13件，以未標示「原始製造商名稱、地址」、「主要成分或材質」及「警告字體過小」等最多，皆已要求業者限期改善，若逾期未改善者，可依法查處2萬至20萬元罰鍰。

市府指出，依《商品標示法》要求業者限期改善，並完成複查，提醒通路業者不得販售未標示商品檢驗標識、安全玩具標誌及標示不清的商品，保障民眾消費安全。

經發局說，玩具須符合玩具商品標示基準，此次共查獲13件商品標示不合格，其中以未標示「原始製造商名稱、地址」、「主要成分或材質」及「警告字體過小」等最多，皆已要求業者限期改善，若逾期未改善者，可依法查處2萬至20萬元罰鍰。

此外，近年國內外出現兒童誤吞玩具案件，其中以「巴克球」磁力強、體積小、色彩豐富，兒童誤食案例最多；經濟部自2019年10月起已將巴克球列為應施檢玩具商品，需檢驗合格才能銷售，也列入加強查核對象。

經發局提醒，父母選購玩具時，應先確認玩具是否貼有商品檢驗標識、注意是否附有詳細中文說明、挑選安全材質並重視警語，勿將非適用年齡玩具給幼童玩耍。

(中時 )