彰化縣二水分駐所警員江忠旺、林瑞銘1日執行8至10時勤務，接獲衛生局轉報有張姓民眾報案稱要在家中輕生，趕赴現場，張姓獨自在屋內飲酒，看見警方後，竟拿出1把長25公分的殺豬刀，不斷揮舞，還揚言要切腹，幸好警方最後以警棍擊落長刀，並撲倒，偕同衛生所及救護人員，即刻送往部立彰化醫院強制就醫。
這起鬧劇掀起震驚，警方趕到現場，張民獨自在屋內飲酒，張民看見警方後，拿出長約25公分的殺豬刀，並且不斷揮，員警退出戶外增加緩衝、應變空間。
等候支援警力及消防醫護人員到場，張男又持刀走出屋外，江姓員警趁張民注意力轉移至支援警力時，即以警棍迅速擊落張民手中的殺豬刀，並將張民撲倒，再依法保護管束，並偕同衛生所及救護人員，將其送往部立彰化醫院強制就醫。
分局長鄭頴聰表示，田中分局二水分駐所巡佐余東隆、警員江忠旺、林瑞銘、邱宇綸等員，面對此次民眾酒醉自殘危害事件時能軟硬兼施，順利解除危害發生，展現人民保姆形象。
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